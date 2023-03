Chinese president Xi Jinping op staatsbezoek in Rusland: "Nieuwe impuls" geven aan Russisch-Chinese relaties

Enkele uren later kreeg Xi Poetin dan toch te zien. Rond 14.30 uur Belgische tijd begonnen de twee presidenten aan hun ontmoeting. De oorlog In Oekraïne zal zeker het belangrijkste gespreksonderwerp zijn. China steunt Rusland in de oorlog, maar heel voorzichtig. Na afloop van dit bezoek zal moeten blijken of China openlijker partij zal (durven te) kiezen.

Afgelopen maand lanceerde China nog een 12-puntenplan voor vrede in Oekraïne. Een plan dat door de VS en Europa koeltjes werd onthaald, maar in Oekraïne zelf als een belangrijke eerste stap werd omschreven. De Oekraïense regering roept Xi op om zijn invloed bij Poetin te gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne te beëindigen.

Tijdens het bezoek van Xi zullen de twee landen ook een nieuwe impuls geven aan hun "vriendschap zonder grenzen", zoals ze het begin februari vorig jaar - nog voor de start van de invasie - noemden.

Dan zal het onder meer gaan over de verdere uitwerking van hun strategische samenwerking en de levering van Russische energie voor de groeiende Chinese economie.