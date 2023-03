13e eeuws poortgebouw van Eeklose Huysmanhoeve krijgt opknapbeurt: "We investeren 1,1 miljoen extra"

Ook het middeleeuwse poortgebouw wordt gerestaureerd. "Dat werd al lang aangekondigd, maar nu gaat het effectief gebeuren. Daarvoor investeren we 1,1 miljoen extra in deze site." Het poortgebouw werd in de 13e eeuw gebouwd, het is een van de oudste gebouwen in het Meetjesland. “Het metselwerk en het schrijnwerk moet worden vernieuwd en het gebouw moet behandeld worden tegen opstijgend vocht. Ook de twee toegangspoorten - één voor karren, één voor voetganger – worden hersteld.”

De Huysmanhoeve is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen, het Plattelandscentrum Meetjesland is er gevestigd. Tegen het einde van het jaar moeten alle werken afgerond zijn.