Acht mensen geëvacueerd bij brand in flatgebouw in Brussel

De brandweer van Brussel werd omstreeks 20.50 uur opgeroepen voor een brand in flatgebouw van vijf verdiepingen in de Lemonnierlaan. Bij aankomst bleek het vuur te woeden in de traphal tussen de kelderverdieping en het gelijkvloers.

"Daar stonden een hoop spullen in brand, onder meer matrassen en fietsen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Dat veroorzaakte een dikke, zwarte rook die zich doorheen de traphal verspreidde. Het gebouw was wel uitgerust met rookdetectors, die naar behoren hebben gewerkt, en de bewoners hebben de goede reflex gehad om het gebouw niet via de traphal te willen verlaten. Ze hebben hun deuren gesloten, en hun aanwezigheid kenbaar gemaakt via de voorzijde van het gebouw."

De brandweer bracht zeven personen via de ladderwagens in veiligheid, en één persoon via de traphal, met een luchtmasker. In een nabijgelegen handelszaak werd een vooruitgeschoven medische post ingericht, waar de acht personen onderzocht werden door een MUG-arts. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht met een lichte rookvergiftiging. "De appartementen zijn bewoonbaar gebleven, en konden na verluchting opnieuw betreden worden", aldus nog Walter Derieuw.