Nieuwe regels voor toepassen van artificiële intelligentie in journalistiek: "Wat heb je er echt aan?"

Bij ons is er nog geen AI te bespeuren, maar dat gaat niet lang meer duren, denkt Tim Pauwels. “Het grootste risico is dat je dan een verschil in verwachtingen kan krijgen tussen de boekhouder die investeert in artificiële intelligentie en de journalist. De boekhouder zegt dat het bijna kant en klaar wordt afgeleverd, de tekst is al voorgeschreven, nu kunnen we toch veel meer produceren en hebben we minder personeel nodig. Terwijl de journalist dat dan eigenlijk allemaal zou moeten nakijken. En die heeft er dan misschien veel meer tijd voor nodig dan de boekhouder denkt."