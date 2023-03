Al 65 scholen hebben zich aangemeld bij het Gentse project brood(doos)nodig

Een jaar geleden wilde de Gentse Vzw Enchanté kinderen met een lege brooddoos helpen. Daarom werd brood(doos)nodig in het leven geroepen. "Wij ondersteunen scholen financieel en inhoudelijk. Eerst wordt de problematiek in kaart gebracht. Kinderen met een lege brooddoos of die nog niet ontbeten hebben proberen we te helpen. We richten bijvoorbeeld een ontbijthoekje in op school. Ouders en buurtbewoners kunnen eventueel ook een bijdrage geven of een maaltijd kopen voor de school", vertelt Tina De Jaeger.