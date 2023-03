Alveringem weigert als enige West-Vlaamse gemeente BE-Alert: "Vertrouwen op sociale media"

63 van de 64 West-Vlaamse gemeentes zijn aangesloten bij BE -Alert. Dat blijkt uit een rondvraag van N-VA-provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke. "Dat is een verbetering in vergelijking met 2021. Toen waren er nog drie gemeenten die niet meededen. Moorslede en Ingelmunster hebben zich ondertussen aangesloten. Het is alleen nog Alveringem dat niet aangesloten is. Het gemeentebestuur van Alveringem blijft bij zijn standpunt en is niet van plan om in te stappen. Het ziet geen meerwaarde in het platform. Het vindt ook dat BE-Alert gratis moet zijn. Nochtans is de kost voor een abonnement gedaald. Het kost tot de helft minder voor een gemeente om een sms te versturen."