Antwerpse ontwikkelaars van hulp-app voor blinden ontmoeten Stevie Wonder: "Hij kwam speciaal terug om onze app te testen"

Of Stevie Wonder de app nu ook echt gedownload heeft en gebruikt, weet Willem niet. "Hij heeft de app getest op mijn telefoon en stelde een paar vragen, maar hij was voor de rest vrij stil. In heel Amerika hebben we wel op minder dan een maand tijd toch een 1.000-tal gebruikers. Per dag helpen we die 2.500 straten over te steken. We krijgen ook heel goede reacties. Door geluidssignalen en trillingen helpen we mensen straten ook recht over te steken, wat in Amerika nog belangrijker is dan hier met die brede lanen. Iemand schreef als reactie dat het wellicht de eerste keer was, dat hem dat gelukt was. Andere mensen zeggen dan weer dat ze dankzij de app nu op veel meer plaatsen in hun stad kunnen komen."