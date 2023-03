De 4 meest gestelde vragen over verzekeringen: "Een onafhankelijke prijsvergelijker bestaat niet"

Was je op weg naar het werk bijvoorbeeld, dan gaat het om een ongeval tijdens woon-werkverkeer. Dan wordt de arbeidsongevallenverzekering erbij gehaald. "Wie in dit geval allemaal moet aangesproken worden, is dikwijls een complexe zaak. Daarom meld je best je ongeval bij je makelaar of je verzekeringsmaatschappij. Zij zullen je zeker op weg helpen."





Op Assuralia.be staat een wegwijzer die je kan helpen om in verschillende situaties, de juiste weg te vinden.