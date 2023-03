Europese primeur: Aziatisch visje ontdekt in Kanaal Gent-Terneuzen 

In november vorig jaar werden er twee shimofurigrondels aan de haak geslagen. De shimofurigrondel is een Aziatische vissoort met veel kleurschakeringen en is ongeveer twaalf centimeter lang. Het is de eerste keer dat de soort in Europa werd waargenomen.

"De vissoort is nog maar twee keer waargenomen buiten zijn oorspronkelijke gebied in Oost-Azië. Hij is aanwezig in Californië in de Verenigde Staten sinds 1990 en nu dus ook in Gent. De visjes zijn waarschijnlijk terechtgekomen in het ballastwater van schepen en hebben de tocht tot bij ons overleefd", zegt Hugo Verreycken van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

De vissen werden gevangen tijdens een hengelwedstrijd door Pieterjan Verhelst, een medewerker bij het INBO. Hij heeft veel kennis over vissen en kon zo de nieuwe vissoort determineren.

De shimofurigrondel is een nieuwe exoot in de Belgische wateren, maar het is lang niet de enige. Ongeveer een dertigtal vissoorten van de 75 in de Belgische rivieren en kanalen is niet inheems. Het instituut wil in mei kijken als er nog exemplaren van de vissoort rondzwemmen in het kanaal.