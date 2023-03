VS gaat zoveel mogelijk informatie vrijgeven over oorsprong coronavirus

Cruciaal is dat het ook gaat om informatie over een mogelijk lek uit een Chinees laboratorium als oorzaak van de pandemie. Die zogenoemde laboratoriumtheorie zegt dat Covid-19 per ongeluk is gelekt uit een lab in Wuhan, waar voor de pandemie ook al veel onderzoek gebeurde naar coronavirussen. Dat bevindt zich op zo'n 40 kilometer van de versmarkt waar Covid-19 eerst werd vastgesteld.