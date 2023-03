Bijna helft van Belgen zegt moeite te hebben om eindjes aan elkaar te knopen

Duidelijke verschillen tekenen zich af naargelang de inkomensgroep. In de 20 procent laagste inkomens van de bevolking hebben bijna 7 op de 10 respondenten van de enquête moeite om rond te komen op het einde van de maand. Bij de 20 procent hoogste inkomens is dat maar een vijfde (21,6 procent). Toch wordt het ook stilaan zwaarder voor die laatste groep: een dik jaar geleden had in die groep bijvoorbeeld amper 13,3 procent van de personen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.