Broers uit Grimbergen kweken 35 exotische fazantensoorten

“Als de kans zich voordoet, dan laten we de dieren opnieuw in het oorspronkelijk leefgebied los. We zijn al tien jaar bezig met het redden van de Vietnam-fazant. Sommige fazanten komen in dierentuinen terecht. Zo is er al een speciale fazantensoort van ons te bewonderen in de Zoo van Antwerpen. Maar er zijn ook al fazanten overgebracht naar Spanje en Nederland. Soms ruilen we exemplaren met andere fazantenhouders om de bloedlijn te versterken.”