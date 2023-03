Brusselse brandweer krijgt brandweerwagen met een grootste ladder van het land: 64 meter

De Brusselse brandweer beschikt binnen een paar weken over een brandweerwagen met de grootste ladder van het land: 64 meter. Het voertuig is drie jaar geleden al aangekocht, maar de levering liep onder meer door corona vertraging op. Staatssecretaris Pascal Smet hoopt dat de oplevering van de brandweerwagen, die momenteel al in België is, over enkele weken zal plaatsvinden.