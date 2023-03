Buurtbewoners tevreden over 'vierkant groen' in Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg

Uit een bevraging van de stad Gent blijkt dat fietsers en voetgangers het ‘vierkant groen’ aan een kruispunt in deelgemeente Sint-Amandsberg positief beoordelen. Het licht is er sinds vorige zomer tegelijk groen voor alle zwakke weggebruikers om ongevallen beter te vermijden. De wachttijden voor de auto’s zijn door de invoering met een halve minuut toegenomen. De bevraging is afgenomen bij mensen uit de buurt.