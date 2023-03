Gents café ontsnapt aan ramp: kaars die gedoofd was, veroorzaakt na een uur toch plots brand

Charlotte Frans bleef bij de these dat een paneel vuur had gevat door een kaarsenhouder. Ze heeft de beelden nu, met hulp van VRT NWS, aan de brandweer voorgelegd om duidelijkheid te krijgen. "Er zijn allerlei wilde hypotheses mogelijk", klinkt het bij brandweerzone Centrum. "We missen eigenlijk andere camerastandpunten om uitsluitsel te geven", zegt woordvoerder Björn Bryon. Eén these is dat de kaars na ruim een uur toch spontaan ontbrandt. Dat is, volgens de experten van brandweerzone Centrum, heel erg onwaarschijnlijk. “Daar zou verder onderzoek voor nodig zijn, maar we zijn die avond of ochtend niet opgeroepen.”

Het mysterie blijft dus bestaan. Charlotte Frans heeft alleszins haar kaarsbeleid aangepast. Ze worden bij de sluiting van het café op een brandveilige plaats opgeborgen. "Ook thuis let ik wel wat beter op, we zijn echt aan een ramp ontsnapt."