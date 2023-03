CD&V zoekt andere naam voor haar kieslijst bij volgende gemeenteraadsverkiezingen in Brugge

Volgens CD&V was het een bewuste keuze om de campagnenaam zo lang te maken. "De referentie naar Brugge vinden we belangrijk, omdat die plaatsnaam een kwaliteitslabel inhoudt. Anderzijds willen we ook benadrukken dat wij de lijst van de burgemeester zijn, omdat alleen wij kunnen claimen dat de huidige burgemeester op de lijst staat."

De lijst moet ingediend worden in de maand september van 2024. Pas dan wordt definitief beslist welke naam bovenaan de lijst zal staan. "De gelijkenis tussen de campagnenaam en de lijstnaam zal alleszins heel gelijkaardig zijn", besluit burgemeester De fauw.