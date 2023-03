CHECK - Neen, Facebook speelt niet zomaar gegevens over abortus door aan Amerikaanse autoriteiten

Raoul Hedebouw, voorzitter van PVDA, vertelde in De Afspraak Op Vrijdag dat Facebook berichten van gebruikers over abortus zou doorgegeven hebben aan de Amerikaanse autoriteiten. Hij deed deze uitspraak in kader van het TikTok-verbod voor het overheidspersoneel en de hele discussie die in vooral in het Europa en de Verenigde Staten woedt over de link van TikTok met de Chinese overheid.

PVDA is het niet eens met dit verbod en stelt dat Facebook ook informatie zou doorspelen naar de overheid en dat TikTok dus niet het enige probleem is. "Facebook geeft in Amerika gegevens door aan de autoriteiten in bepaalde staten omdat vrouwen zoeken naar gegevens over abortus en zo", klonk het. Maar klopt dat ook?