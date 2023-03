De Panne krijgt nieuw uitkijkpunt aan het strand

Bezoekers van het uitkijkpunt zullen via de wandeldijk en het strand op de toren kunnen. Het ontwerp komt van architectenbureau studio MOTO in samenwerking met stabiliteitsbureau Mouton. Zij wonnen de architectuurwedstrijd WinVorm, waar meer dan 60 bureaus aan deelnamen. Het uitkijkpunt zal volledig uit beton gemaakt worden. Volgens de ontwerpers sluit die kleur mooi aan bij het strand en de duinen.

De toren zal het “Westerpunt” genoemd worden en biedt wandelaars een totaalbeleving door zicht samen te brengen met verschillende elementen van de omgeving: de duinen, de zee en de vogels. De toren komt dichtbij het natuurreservaat De Westhoek. Een keuze waar de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed achter staan. “De eerste ideeën voor de uitkijktoren ontstonden al in 2015”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B). “Ik ben trots dat we samen met verschillende partners tot één akkoord konden komen. Door de wedstrijd is een prachtig ontwerp gekozen. Ik kijk al uit naar het moment dat de toren er staat.”