De veiling van de inboedel van de Makro in Nazareth heeft 390.000 euro opgebracht: "Dat is 20 % meer dan verwacht"

De online veiling van Makro was een grote veiling, met zeer veel aangeboden goederen. "Bij een grote online veiling en waar er veel parkeerplaatsen zijn, zien we dat er een grote interesse is, we kunnen dan zelfs spreken van professionele kopers die langskomen. Dat was ook in Nazareth het geval. We zagen dat het haast geoliede machines waren van kopers die hun gekochte goederen in vrachtwagens konden overladen. In totaal zijn er in Nazareth 20.000 biedingen geweest, 800 bieders en uiteindelijk zijn er 100 kopers langsgekomen en is alles overgeladen in 100 vrachtwagens en dat kon ook omdat er een grote parking voorzien is. Dus, het was soms wel een drukte van jewelste", laat het veilinghuis nog weten.