Is Beethoven dan toch niet van Vlaamse afkomst? Nieuw DNA-onderzoek zet afstamming componist op zijn kop

Hoogstwaarschijnlijk is de familiale lijn doorbroken tussen Lodewijk en Ludwig, bij de geboorte van Johan. "Wat een heel duidelijke aanwijzing is, is dat we nog nooit een doopakte gevonden hebben van zijn vader Johan van Beethoven", gaat Larmuseau verder. "We weten niet wanneer hij geboren is of gedoopt is. Daardoor werd in het verleden wel eens gesuggereerd dat hij niet de biologische zoon was van Lodewijk uit Mechelen."