DNA-onderzoek verraadt extra verdachte van cannabisplantage in Blankenberge: veroordeeld tot 15 maanden cel

Tijdens een coronacontrole in april 2020 vond de politie 420 cannabisplantjes in de laadruimte van een kleine bestelwagen. In een loods in de Hanzestraat in Blankenberge nam de politie naast 46 cannabisplanten ook 80 kilogram cannabis in beslag. Verder onderzoek leidde de speurders naar een loods in Snaaskerke, bij Gistel. Daar vond de politie ook nog eens 818 cannabisplanten. Volgens het parket is er minstens drie keer geoogst.