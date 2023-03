Duitse brouwer ontwikkelt "poederbier": "We hebben al schuim en smaak, nu nog alcohol"

Daarnaast mist het huidige prototype nog twee belangrijke elementen: alcohol en gas. "We hebben het schuim en de biersmaak al, maar nog geen alcohol en koolstofdioxide", vertelt Fritsche. "Maar ook dat willen we in poedervorm toevoegen." Momenteel is het onduidelijk in welke vorm poederalcohol gereguleerd kan worden in Duitsland.