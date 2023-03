Elke dag een fietsdiefstal aan groot station in Gent, N-VA wil extra camerabewaking

Overal in Gent is het aantal fietsdiefstallen exponentieel gestegen. Zeker aan de grote stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort is het zo goed als elke dag prijs. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij N-VA opvroeg. Aan Gent-Dampoort is het aantal fietsdiefstallen op een jaar tijd verdubbeld. De politie noteerde zo'n 400 gevallen aan de grote stations in 2022. "Het gaat om geregistreerde gevallen, in werkelijkheid ligt het aantal nog hoger", zegt raadslid Anneleen Van Bossuyt.