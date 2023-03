Fietsersbond Beringen wil fietspaden in Steenstortstraat: "Het is hier een racebaan"

De Fietsersbond pleit dus voor een fietspad of een knip in de weg. "Een fietspad zou veel veiliger zijn", gaat Tony verder. "Hier passeren veel fietsers, ook veel kinderen die hier tijdens de vakantie op kamp zijn en die de situatie hier niet kennen, dus we willen dat het hier autoluw wordt." Via een brug over de spoorlijn Mol-Hasselt is het ook een verbinding met be-MINE. Die brug gaat na de verhoging dit weekend terug open.