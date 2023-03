Genk bouwt 3 mobiele noodwoningen voor mensen die plots dakloos worden

De stad huurde tot nog toe woningen van de sociale woonmaatschappij Nieuw Dak. “Dat ging dan vaak over woningen die leegstonden omdat ze zouden afgebroken of gerenoveerd worden. Maar dat aanbod is verminderd”, vertelt schepen Roncada. De stad Genk heeft daarom ingetekend op een initiatief van Wonen Vlaanderen waarbij ze 239.000 euro subsidie krijgt. “Voorwaarde is wel dat wij hetzelfde bedrag nog eens op tafel leggen, dat er woonbegeleiding is en dat de woningen minstens 9 jaar blijven bestaan”, aldus de schepen.