Oekraïense vluchtelingen krijgen week de tijd om in te schrijven voor 150 plaatsen in nieuw Gents nooddorp

In het stadhuis van Gent liepen gisteravond een aantal Oekraïners per vergissing de gemeenteraadszaal in. Ze waren er, net als tientallen landgenoten, in een andere zaal uitgenodigd om info te krijgen over het nieuwe nooddorp dat er eind april, begin mei komt in deelgemeente Oostakker. Na wat spraakverwarring belandden ze op de juiste plek, in een sessie waar ze uitleg kregen en meteen ook konden intekenen voor een verhuis.

Het nooddorp gaat binnenkort open en kan onderdak bieden aan zo'n 150 mensen. Er zijn woonunits voor gezinnen met verschillende samenstellingen. Alle Oekraïense vluchtelingen die nu in Gent verblijven, kunnen zich nog tot eind deze week inschrijven, vol is vol. Pas later komt er capaciteit bij. Het nooddorp komt er om de gastgezinnen te ontlasten en een meer permanente oplossing te voorzien, nu het onduidelijk is hoe lang de oorlog met Rusland nog zal aanslepen. Op termijn is er plaats voor 600 mensen.