Glazen koepel op "Place m’as-tu vu" in Knokke-Heist krijgt meer dan 2.000 glasraampjes

Nu de ondergrondse parkeergarage van "Place m’as-tu vu" klaar is, starten de bovengrondse werken aan de blikvanger, een grote glazen koepel. Op dit moment staat de koepel nog in een tent en zit er nog geen glas in. De komende maanden wordt de koepel gevuld met 2.211 glasraampjes.

De koepel blijkt ook een technisch hoogstandje te zijn, want in de koepel staan geen dragende structuren. Zo zorgt de verbinding tussen de staven voor de nodige stabiliteit. "De vorm is eenvoudig, maar de structuur is complex", zegt Julie De Pauw, manager bij mede-ontwikkelaar PSR. "Elk element van de koepel past als een puzzel in elkaar."