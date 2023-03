Grote Prijs Rik Van Looy vertrekt dit najaar in Westerlo in plaats van in Grobbendonk

Grobbendonk is de geboorteplaats van Rik Van Looy, dus die symboliek valt weg. "Het is spijtig, want Rik houdt van Grobbendonk, en hij heeft daar ook een borstbeeld", zegt Van Genechten, "maar dat houdt ons niet tegen om ooit opnieuw door Grobbendonk te passeren, want voorlopig is het maar voor 1 jaar." De nieuwe startplaats ligt aan het kasteel van Gravin Jeanne de Merode, het gemeentehuis van Westerlo. Daarna wacht de renners meteen een strook kasseien. "Omdat we een beetje de kleine Parijs-Roubaix van de Kempen zijn, hebben we gekozen om daar te starten omdat daar ook kasseien liggen."