Einde Halle carnaval: zo'n 200.000 feestvierders en weinig incidenten

Dinsdagochtend is er een einde gekomen aan drie dagen carnavalsgekte in Halle. In totaal zijn naar schatting 200.000 bezoekers afgezakt naar Halle en dat is ongeveer even veel als de recordeditie van vorig jaar. Het is een kleurrijke editie geworden en maandagavond werd de slotnacht ingezet met de traditionele popverbranding op het Oudstrijdersplein.

"Dat is een magisch gevoel", vertelt Christophe van de Gilles van Halle. "Het is prachtig om dat zo af te sluiten. We zijn zaterdag begonnen met weinig uren slaap. We weten zelf niet hoe we dat volhouden, echt op adrenaline met af en toe een dipje. De laatste uren hebben we nog een kleine ronde van de cafeetjes gedaan om af te sluiten op de Grote Markt", aldus nog een vermoeide Christophe.

Maandagavond werd ook de mooiste praalwagen bekroond. En die trofee ging naar de Mannen van de Met die zich voor hun praalwagen, kostuums en stoetlied inspireerden op Bollywood.