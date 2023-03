Hasselt wil landschapsarchitect pleintjes laten ontwerpen: “Groene paaltjes worden vervangen door schommels en bankjes”

”Daar waar we straten en pleintjes hebben afgesloten voor auto’s, willen we bekijken of we die plek niet aangenamer kunnen maken met bijvoorbeeld meer bomen, bankjes of speeltuigen”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld). “Daarom willen we vanaf de zomer een landschapsarchitect aanwerven via een raamcontract om die plekken anders in te richten.”