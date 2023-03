"Een onverschrokken debuut": Nederlandse Alara Adilow wint Herman de Coninckprijs met gedichten over gendertransitie

“Dit debuut is is er een van breuklijnen, grenzen en transformaties; een zelfonderzoek naar queerness, genderidentiteit en het vrouwelijk lichaam in de vorm van ontnuchterende gedichten,” schrijft de jury in haar verslag. “Het woordgebruik is fris, helder en nieuw,” en voorts is de jury onder de indruk van ruwe en ongepolijste verzen die in dialoog gaan met soms surrealistische beeldspraak. “Eigenzinnig en soms zelfs fabelachtig", klinkt het, "een onverschrokken debuut dat durft te schuren”.