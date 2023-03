Jonas Spruyt uit Mortsel is de nieuwe dierenarts van ZOO Planckendael en ZOO Antwerpen: "Een jongensdroom die uitkomt"

Als dierenarts van een dierentuin - of zelfs twee dierentuinen - zie je alle dieren uiteraard even graag. Maar Spruyt heeft toch extra interesse in de Okapi. "Het is een heel mystiek wezen. Het komt uit het Congolese regenwoud en heeft prachtige kleurpatronen. Al van toen ik een kind was, ben ik gefascineerd door dat dier."

Spruyt heeft ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. "In Zimbabwe heb ik een bijscholing gevolgd in het verdoven van wilde dieren. Daar moest ik vanuit een helikopter onder andere giraffen verdoven met een geweer. In India heb ik een maand lang vogels geopereerd met breuken en wondes. Dat was ook een unieke ervaring."