Jonge bromfietser komt zwaar ten val in Kinrooi, wellicht door brokstukken op het fietspad

Het ongeval gebeurde afgelopen zaterdag. De jongen bleek aanvankelijk lichtgewond, maar later in het ziekenhuis werd duidelijk dat de verwondingen ernstig waren. Volgens de woordvoerder van de politiezone staat in het proces-verbaal dat er brokstukken op het fietspad lagen. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe het ongeval precies is gebeurd en wie eventueel aansprakelijk is.

Het Agentschap Wegen en Verkeer was op de hoogte van het probleem met de grasdallen, maar niet dat er brokstukken op het fietspad lagen. Een aannemer zou binnenkort met de herstellingen beginnen en die moeten voor 15 april klaar zijn. 4 keer per jaar wordt het fietspad ook schoongeveegd.