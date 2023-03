Tieners steeds minder geïnteresseerd in alcohol, tabak en cannabis, maar andere trends baren experten zorgen

Dat het gebruik van tabak, alcohol en cannabis daalt in het rapport van 2021-2022 is een bemoedigende algemene conclusie. Zo gebruikte 17,8 procent van de jongeren in het voorbije jaar tabak, waar dat 3 jaar geleden nog 19 procent was. 21,1 procent van de jongeren zegt ooit sigaretten te hebben gerookt, terwijl dat bij de vorige bevraging nog 22,7 procent was. Ook is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen te roken gestegen van 14,1 jaar naar 15,1 jaar.