Katrien Partyka lijsttrekker voor CD&V in Tienen bij gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Het CD&V-partijbestuur van Tienen draagt huidig burgemeester Katrien Partyka voor om de lijst te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar. Partyka is dus kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester van de suikerstad. "Ik ben blij dat ik van het partijbestuur het vertrouwen krijg om het beleid in Tienen verder vorm te geven", zegt Partyka. "Ik kan rekenen op een jonge en grote fractie en een enthousiast bestuur om samen de vernieuwing verder te zetten. Ik heb alvast veel zin om me 500% te blijven inzetten voor Tienen", besluit Katrien Partyka.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Partyka ook al lijsttrekker en CD&V slaagde er toen in om de grootste partij in Tienen te worden met 21,7% van de stemmen. Partyka zelf kreeg met 2746 voorkeurstemmen het meeste stemmen van alle kandidaten.