Knesset maakt weg vrij voor terugkeer kolonisten naar vier nederzettingen op Westelijke Jordaanoever

De afspraken werden op dezelfde dag al tenietgedaan door de uiterst rechtse Israëlische minister Bezalel Smotrich, een van de meest omstreden figuren uit de ultranationalistische regering van Benjamin Netanyahu. Smotrich van de partij Religieus Zionisme is minister van Financiën, maar heeft ook de controle over het burgerlijke bestuur in de bezette Palestijnse gebieden. Smotrich woont zelf in een illegale nederzetting op de Westelijke Jordaanoever.

Hij toonde zich van zijn meest provocerende kant door tijdens een conferentie in Parijs het bestaan van het Palestijnse volk te ontkennen. "Bestaat er zoiets als een Palestijnse geschiedenis of cultuur? Die is er niet. Er is niet zoiets als een Palestijns volk", zei Smotrich.