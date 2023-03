Leuvense kotbazen Appeltans staan terecht voor huisjesmelkerij, krotverhuur en bendevorming: hoe is het nu in hun koten?  

Maar hoe is de situatie in deze koten nu? Werden ze gerenoveerd of zijn er nog altijd problemen? Een van de panden die in 2019 nog onbewoonbaar werd verklaard, is intussen gerenoveerd. "Het is hier redelijk goed in orde", vertelt een van de inwonende studenten. "Ik heb een mooie kamer en ook de keuken voldoet. Alleen is het wachten op de herstelling van de achterdeur, die is al een tijdje kapot. Maar het is moeilijk om de verantwoordelijke hiervoor te bereiken."