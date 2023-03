In Genk kunnen inwoners luisteren naar "levende boeken" in de bibliotheek

Het is de tweede keer dat het initiatief georganiseerd wordt. "We willen Genkenaren de kans geven om hun verhaal te brengen. Het leuke hieraan is dat er interactie is en die zet ons aan het denken en dat moeten we zeker doen in Genk. Verhalen brengen die ons inspireren", vertelt Anniek Nagels (CD&V), schepen van Cultuur.

Elke bezoeker kan kiezen uit een lijst van 10 verhalen en kan dan persoonlijk kennismaken met de man of vrouw achter het verhaal. "Ik hoop dat veel mensen dit verhaal mogen horen. Het is heel aangenaam om een verhaal te horen in plaats van te lezen", vertelt bezoeker Liesbeth Breers.