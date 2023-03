Max is populairste hondennaam in Brussel

Brusselaars hebben graag gezelschap van honden en katten. In 2022 werden in het Brussels Gewest maar liefst 47.145 katten en 89.167 honden geregistreerd in de databanken DogID en CatID. Dat blijkt uit informatie over het jaar 2022 van het kabinet van Bernard Clerfayt (DéFI), de Brusselse minister van Dierenwelzijn.