Vorig jaar meer dan 200.000 migranten en asielzoekers teruggedreven aan Europese buitengrenzen

In Kroatië documenteerde de Danish Refugee Council (DRC) in 2022 pushbacks naar Bosnië van 3.388 mensen. VRT NWS heeft in 2021 de pushbacks aan de Kroatisch-Bosnische grens gerapporteerd. De Kroatische politie ontkent de praktijk. Maar de pushbacks in het gebied gaan gewoon door en in veel grotere mate dan het officiële cijfer, zegt 11.11.11.

In bijna drie kwart van de gevallen was er bovendien sprake van misbruik en vernederende behandeling. Vaak werden ook bezittingen van migranten en vluchtelingen gestolen of vernietigd.