Filip en Mathilde voor het eerst op staatsbezoek naar Zuid-Afrika: waarom is zo'n bezoek nog belangrijk?

Apartheid, racisme, verzoening: het zijn thema’s die de koning na aan het hart liggen. Al bij zijn studies in Stanford in de Verenigde Staten, als prins, werd hij geconfronteerd met protesten tegen racisme. Hij heeft zich toen ook verdiept in studies over apartheid. Hoe moeilijk het is om zulke bladzijden te kunnen omslaan, houdt hem bezig, zo bleek ook op zijn historische reis naar Congo vorig jaar.



Bijzonder is dat er op één jaar tijd zelfs vier koninklijke reizen naar Afrika zijn. Vorig jaar in juni was er de reis naar Congo. Kroonprinses Elisabeth en koningin Mathilde maakten vorige week een archeologische reis naar Egypte, in de voetsporen van koningin Elisabeth. En in mei leidt prinses Astrid een economische missie naar Senegal.