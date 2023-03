Minister Van den Brandt over metrotunnel onder Zuidpaleis: "Geen terugweg mogelijk"

Momenteel worden twee oplossingen onderzocht, gaf Van den Brandt dinsdag aan: de werken uitvoeren zoals contractueel voorzien en geldig besteld door de MIVB, met behoud van de Jet Grouting-methode met niet-wezenlijke aanpassingen, met een redelijke meerkost en tijdsverlenging in overeenstemming met de marktwetten; of overgaan tot de gedeeltelijke ontmanteling van het Zuidpaleis, met behoud van de gevels en later de heropbouw. Het tunnelgedeelte zou dan in de open lucht kunnen worden gebouwd met behulp van beproefde technieken voor dergelijke omstandigheden.