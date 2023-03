Motorclub Zedelgem grijpt dag van de motorrijder aan om oproep te doen: "Hoe meer vrouwen, hoe liever"

Vandaag organiseert MTC Zedelgem haar 37e Lenterit. Het is dag van de motorrijder en die staat helemaal in teken van de start van het nieuwe motorseizoen. Ze hopen nu al enkele nieuwe leden te verwelkomen. "Naar jaarlijkse gewoonte zijn we met zo'n 1.000 motorrijders", zegt Ine.

"Mensen denken nogal vaak dat een club ruig is en dat je vasthangt aan verplichtingen. Dat is niet zo. We zijn een toffe bende met dezelfde mindset, en dat is een passie voor motors. Je rijdt mee wanneer je wil. Hoe meer je meerijdt, hoe meer je ervan terug krijgt."

Wat maakt hen zo zot van motorrijden? "Ik hou enorm van de adrenalinekick. Je krijgt een gevoel van vrijheid. Het is een heerlijke manier om nieuwe oorden op te zoeken. Je komt op wegen waar je met de auto niet komt en krijgt zo de mooiste uitzichten", klinkt het bij de vriendinnen.