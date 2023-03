Rauw vlees gevonden aan Kastanjebos in Herent: “Mogelijk om vossen te vergiftigen”

“Twee jaar geleden zijn nog dodelijke vergiftigingen geweest van honden in de Molenbeekvallei en vorig jaar vond de conservator van het Kastanjebos rauwe kippenbouten in het bos met injectiepuntjes. En nu 'top of the bill': stukken rauw rundsvlees. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat die daar zo maar liggen en niet vergiftigd zijn. We hebben het vlees gevonden, gefotografeerd en bezorgd aan natuurinspectie, daar zal het onderzocht worden", laat Natuurpunt Herent weten.