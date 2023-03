Natuurverenigingen protesteren tegen industriezone in Anzegem

In het terrein liggen er enkele poelen met allerlei amfibieën en waterplanten. Herman Nachtergaele: "Dat zijn allemaal beschermde soorten. De plannenmakers willen dat compenseren door enkele bedrijventerreinen te schrappen. Maar neem nu de Zonnestraat en Heirbaan in Anzegem. Daar is nauwelijks enige meerwaarde voor de natuur want die terreinen liggen ingesloten in bebouwd gebied."