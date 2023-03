Nauwere samenwerking tussen politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder

De fusie van de politiezones in Noord-Limburg is on-hold gezet, maar is nog niet definitief opgeborgen. "Als er vanuit Noord-Limburg nog gesproken kan worden, staan we er van onze kant zeker voor open", gaat Vints verder. "Nu is het daar vrij stil rond, maar veiligheid primeert dus wij willen nu al stappen vooruit zetten in onze twee zones."