Elia versterkt "ruggengraat van Belgische stroomnet" tussen Kruibeke en Dilbeek

In Bornem is Elia vandaag gestart met die hoogspaningsmasten te vervangen. "Naast de oude hoogspanningsmast zetten we een nieuwe mast die sterker is. Als die klaar is, zetten we de geleiders van de oude naar de nieuwe. In een latere fase pakken we ook de geleiders of kabels zelf aan”, zegt November.

Het verkeer ondervindt geen hinder van de werken, omdat er op hoogte wordt gewerkt. Speciaal geplaatste portieken verhinderen dat de kabels nooit op de rijweg of een gebouw kunnen vallen. Elia hoopt het hele project in 2026 te kunnen afronden.