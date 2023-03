Na vondst 50 jaar oude fles met boodschap metselt Dessel nieuwe colafles in muur van sporthal in aanbouw

De grote vraag was of er bij de bouw van de nieuwe sporthal opnieuw een flesje zou ingemetseld worden. "Het antwoord daarop is positief. Er wordt een nieuw flesje ingemetseld met een nieuwe boodschap", zegt Herman Minnen (N-VA), schepen voor openbare werken en sport. "Daarnaast gaan we ook de oude fles er opnieuw insteken, zodat mensen over 50 jaar weten dat de sporthal in 1974 werd gezet."