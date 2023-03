Sociaal overleg bij Delhaize: vakbonden willen nieuw plan voor personeel van winkels in eigen beheer

Vandaag is er opnieuw sociaal overleg, het is nog maar de vraag of daar iets zal uitkomen. De sfeer is in ieder geval grimmig. "We hopen dat de directie vandaag eindelijk een ander plan op tafel zal leggen voor de 9.000 werknemers, anders dan cao32 bis, maar we zijn niet naïef. Ik vrees dat we in hetzelfde scenario gaan zitten als de voorbije 14 dagen", zegt Koen De Punder, vakbondsafgevaardigde bij ACV Puls. "Hoop mag er altijd zijn, geloof niet. Maar je weet nooit dat men tot bezinning gekomen is."