Nieuwe kantine voor voetbalclub Stormvogels Haasrode: “Tijd voor een eigentijdser en duurzamer gebouw”

In Haasrode is de eerste steen gelegd voor de nieuwe kantine van voetbalclub de Koninklijke Stormvogels. “Het werd tijd na 40 jaar, het gebouw was op”, zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). In het najaar zal het moderne en duurzame gebouw met twee verdiepingen af zijn. De totale kostprijs komt neer op zo’n 3 miljoen euro.